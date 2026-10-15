Даже сайт не открыть: Miro окончательно отрезала россиян от своих онлайн-досок

Пользователи из России и Белоруссии лишились возможности открывать онлайн-доски Miro из-за новых ограничений платформы. С 15 октября сервис блокирует подключения по российским и белорусским IP-адресам. Об этом стало известно из уведомлений, разосланных клиентам компании.

Теперь ограничения распространяются не только на работу с виртуальными досками. При попытке открыть сайт пользователи из указанных стран видят страницу с сообщением о недоступности сервиса. Войти в существующий профиль или обратиться в техническую поддержку также нельзя.

В письмах клиентам разработчик предупредил о расширении географических ограничений с 15 октября 2026 года. Новые правила распространяются на всех, кто подключается к платформе с территории России и Белоруссии, независимо от того, в какой стране зарегистрирована учётная запись.

Примечательно, что компания приступила к постепенному отказу от поддержки клиентов из России ещё два года тому назад. Официальным обоснованием тогда послужила необходимость следовать режиму международных санкций. Начиная с сентября 2024-го, ограничительные меры распространились на учётные записи, зарегистрированные в Российской Федерации и Республике Беларусь, в том числе на бесплатные тарифы. Тем не менее, некоторые юзеры по-прежнему использовали сервис, заходя через аккаунты, оформленные в других государствах.

Ранее Life.ru сообщал о массовых жалобах россиян на недоступность App Store. Пользователи сталкивались с ошибкой подключения к магазину приложений Apple, хотя на официальной странице состояния сервисов компании неполадки не отображались.