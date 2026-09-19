Даже сейф не помог: Как защитить деньги от загребущих рук персонала заграничных отелей

Российские путешественники всё чаще становятся жертвами краж во время отдыха в Танзании — за несколько недель зафиксировано свыше шести эпизодов. Как уберечь имущество и куда обращаться, если вещи всё же похитили, разбиралась «Вечерняя Москва» в беседе с юристом Дмитрием Квашей.

Так, 35-летняя жительница Подмосковья Екатерина, отдыхая в пятизвёздочном отеле на Занзибаре, недосчиталась 1700 долларов, пропавших из сейфа. Администрация провела внутреннюю проверку, но обстоятельства исчезновения денег установить не удалось. Женщина также пожаловалась на бездействие местных правоохранителей.

Похожая история произошла с 40-летней туристкой из Казани, когда у бассейна другого пятизвёздочного отеля у неё украли 100 долларов. Ещё один москвич лишился дорогой французской парфюмерии в конце августа. Во всех случаях гостиницы заявили, что не отвечают за сохранность личных вещей постояльцев.

Кваша пояснил, что стандартный туристический полис не покрывает кражи денег и ценностей — он рассчитан лишь на медицинские расходы и экстренную эвакуацию. Страховка от потери имущества встречается крайне редко и охватывает ограниченный перечень ситуаций.

«Сейф в номере отеля — это тоже не гарантия от кражи. Гостиница несёт ответственность только за ценности, сданные в главный сейф отеля под расписку, а не за те, которые лежали в номере или даже в сейфе этого номера», — подчеркнул эксперт.

Что делать, если ценности всё же украли? Без полиции и протокола не обойтись. Туристу следует немедленно подать заявление в местные органы, получить копию документа с номером. Параллельно нужно письменно уведомить администрацию отеля, оставив себе копию. Карты стоит заблокировать через приложение или горячую линию. Консульство поможет лишь с восстановлением документов — поиск украденного и компенсации в его полномочия не входят.

Кваша отметил, что доказать факт кражи и стоимость похищенного крайне сложно, особенно если ценности не сдавались под расписку. Судебной практики по взысканию компенсации с отелей нет. Единственная защита — не брать ценные вещи в поездку и пользоваться сейфом отеля для документов.

Как сообщал Life.ru, прямое авиасообщение между Россией и Танзанией запустили 2 июля 2026 года, и с тех пор жалобы на пропажи в отелях Занзибара заметно участились. Одна из туристок лишилась припрятанных в сейфе $1700. В даже камер не было.