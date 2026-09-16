Лавров в шутку спросил, не потонут ли Мальдивы от миллиона туристов из России

Глава МИД РФ Сергей Лавров пошутил о перспективах резкого роста российского турпотока на Мальдивы. Когда журналист с архипелага спросил его, можно ли довести число гостей из России до миллиона человек в год, министр поинтересовался, выдержат ли острова такой наплыв.

«А острова-то не потонут у вас от этого?» — с улыбкой ответил Лавров.

После этого глава российского МИД спросил собеседника, сколько всего иностранных туристов ежегодно принимает архипелаг. Журналист решил проверить цифру в телефоне, на что Лавров заметил, что тогда и сам может посмотреть ответ в интернете.

Россия уже входит в число важных туристических рынков для Мальдив. За первые три месяца 2026 года архипелаг посетили 75,2 тысячи россиян — на 12,5% больше, чем за тот же период годом ранее. По оценке туроператоров, российские путешественники обеспечивают около 10–12% загрузки местных отелей.

Ранее Life.ru рассказывал, что отели на Мальдивах начали предлагать россиянам скидки до 70%. Туроператоры связывали специальные предложения с сезонным снижением спроса и изменениями на международном туристическом рынке. При этом российский поток на архипелаг продолжал расти, а некоторые компании фиксировали существенное увеличение числа бронирований.