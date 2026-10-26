Даже Трамп может не помочь: Политолог назвал препятствия для Орбана на пути в ООН
Эксперт Дудаков: Британия и Франция не поддержат Орбана на пост генсека ООН
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Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может столкнуться с сопротивлением Великобритании и Франции при попытке возглавить ООН, даже если его кандидатуру поддержит президент США Дональд Трамп. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru. По его словам, политические разногласия Орбана с европейскими лидерами способны осложнить его назначение.
«Я думаю, что особого интереса рассматривать эту кандидатуру в Британии и Франции нет. Сейчас у власти леволиберальные силы, для которых Орбан — идеологический оппонент», — пояснил эксперт.
Дудаков напомнил, что при выборе генерального секретаря ООН необходимо учитывать позиции постоянных членов Совета Безопасности. Поэтому Вашингтону потребуется договариваться не только с Россией и Китаем, но и со своими европейскими союзниками. Великобритания и Франция обладают правом вето и могут заблокировать кандидатуру.
По мнению политолога, после поражения на парламентских выборах в Венгрии Орбан ищет возможности продолжить международную политическую карьеру. Его связи с командой Трампа могут оказаться полезными, однако решение о новом руководителе ООН должно быть принято до конца года.
Полномочия действующего генерального секретаря Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Нового руководителя организации должна назначить Генеральная Ассамблея по рекомендации Совета Безопасности. Следующий генсек приступит к работе 1 января 2027 года.
Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа рассматривает Виктора Орбана в качестве кандидата на пост генерального секретаря ООН. По данным The Wall Street Journal, американские чиновники уже обсудили эту возможность с бывшим премьером Венгрии и рассчитывают заручиться поддержкой России и Китая. Сам Орбан проявил интерес к предложению, однако не готов участвовать в выборах без уверенности в победе. Как утверждают источники газеты, за его кандидатуру могут проголосовать восемь из 15 членов Совбеза ООН, тогда как Великобритания и Франция способны выступить против.