Даже Трамп может не помочь: Политолог назвал препятствия для Орбана на пути в ООН

Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может столкнуться с сопротивлением Великобритании и Франции при попытке возглавить ООН, даже если его кандидатуру поддержит президент США Дональд Трамп. Такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru. По его словам, политические разногласия Орбана с европейскими лидерами способны осложнить его назначение.

«Я думаю, что особого интереса рассматривать эту кандидатуру в Британии и Франции нет. Сейчас у власти леволиберальные силы, для которых Орбан — идеологический оппонент», — пояснил эксперт.

Дудаков напомнил, что при выборе генерального секретаря ООН необходимо учитывать позиции постоянных членов Совета Безопасности. Поэтому Вашингтону потребуется договариваться не только с Россией и Китаем, но и со своими европейскими союзниками. Великобритания и Франция обладают правом вето и могут заблокировать кандидатуру.

По мнению политолога, после поражения на парламентских выборах в Венгрии Орбан ищет возможности продолжить международную политическую карьеру. Его связи с командой Трампа могут оказаться полезными, однако решение о новом руководителе ООН должно быть принято до конца года.

Полномочия действующего генерального секретаря Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Нового руководителя организации должна назначить Генеральная Ассамблея по рекомендации Совета Безопасности. Следующий генсек приступит к работе 1 января 2027 года.