Ни один кандидат в генсеки ООН не получил поддержки всех членов Совбеза

Ни один из кандидатов на пост генерального секретаря ООН не смог заручиться поддержкой всех пяти постоянных членов Совета Безопасности, обладающих правом вето. Об этом сообщает агентство Associated Press по итогам очередного предварительного голосования.

Закрытое голосование прошло 16 октября. Впервые для бюллетеней России, США, Китая, Великобритании и Франции использовали отдельную цветовую маркировку, позволившую установить, какие кандидаты встретили сопротивление со стороны постоянных членов Совбеза.

В числе основных претендентов на должность остаются представительница Коста-Рики Ребека Гринспан, глава МАГАТЭ аргентинец Рафаэль Гросси и дипломат из Гайаны Каролин Родригес-Биркетт. Однако каждый из них получил по два отрицательных голоса от государств с правом вето.

Теперь не исключается появление новых кандидатов. Для выдвижения претендента на утверждение Генеральной Ассамблеи необходимо заручиться поддержкой как минимум девяти из 15 членов Совбеза при отсутствии вето со стороны постоянной пятёрки.

Нового генерального секретаря ООН должны выбрать до конца года. Полномочия действующего главы организации Антониу Гутерриша завершаются 31 декабря 2026 года.