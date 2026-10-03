Глава МАГАТЭ Гросси пообещал действовать независимо во главе ООН

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал сохранить независимость и собственную позицию, если станет следующим генеральным секретарём ООН. Об этом аргентинский дипломат, официально претендующий на должность, рассказал РИА «Новости».

«Думаю, именно в этом и состоит суть работы руководителя любой международной организации, как того требует и Устав ООН: сохранять независимость, иметь собственную позицию и помнить о своей миссии», — сказал Гросси.

По словам главы МАГАТЭ, такого же принципа он придерживается и на нынешней должности: при принятии решений руководствуется уставом агентства и поставленными перед ним задачами.

Кандидатуру Гросси на пост генсека ООН Аргентина официально выдвинула ещё 26 ноября 2025 года. В апреле он уже представил своё видение будущего организации на открытом интерактивном диалоге с государствами — членами ООН и представителями гражданского общества.

Окончательное назначение проходит в два этапа: Совет Безопасности рекомендует кандидата, после чего решение принимает Генеральная Ассамблея. Новому генсеку предстоит сменить Антониу Гутерреша после завершения его второго срока.