Глава МАГАТЭ Гросси пообещал действовать независимо во главе ООН
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси пообещал сохранить независимость и собственную позицию, если станет следующим генеральным секретарём ООН. Об этом аргентинский дипломат, официально претендующий на должность, рассказал РИА «Новости».
«Думаю, именно в этом и состоит суть работы руководителя любой международной организации, как того требует и Устав ООН: сохранять независимость, иметь собственную позицию и помнить о своей миссии», — сказал Гросси.
По словам главы МАГАТЭ, такого же принципа он придерживается и на нынешней должности: при принятии решений руководствуется уставом агентства и поставленными перед ним задачами.
Кандидатуру Гросси на пост генсека ООН Аргентина официально выдвинула ещё 26 ноября 2025 года. В апреле он уже представил своё видение будущего организации на открытом интерактивном диалоге с государствами — членами ООН и представителями гражданского общества.
Окончательное назначение проходит в два этапа: Совет Безопасности рекомендует кандидата, после чего решение принимает Генеральная Ассамблея. Новому генсеку предстоит сменить Антониу Гутерреша после завершения его второго срока.
Ранее позицию Москвы по кандидатуре Гросси комментировали в Кремле. В апреле Дмитрий Песков говорил, что Россия «знает с очень хорошей стороны» нынешнего руководителя МАГАТЭ. Ещё раньше Белоруссия объявила о готовности поддержать Гросси в случае его участия в борьбе за должность. Сам глава агентства в августе говорил уже о будущем всей организации: по его оценке, ООН постепенно теряет влияние и становится всё менее способной разрешать международные кризисы.
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