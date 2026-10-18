Экс-президент Сенегала Маки Саль отказался от борьбы за пост генсека ООН

Бывший президент Сенегала Маки Саль решил больше не участвовать в выборах генерального секретаря ООН. Политик объявил об этом в письме, которое опубликовал в соцсети X.

Саль объяснил свой отказ «чувством ответственности». По его словам, выход из предвыборной гонки должен помочь Совету Безопасности ООН договориться о едином кандидате на пост руководителя организации.

Экс-президент также обратил внимание на результаты предварительных голосований. Как он отметил, с самого начала преимущество получали претенденты из стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Кроме того, результаты указывали на высокую вероятность избрания женщины на должность генсека ООН.

Он принял решение после предварительного голосования 16 октября и переговоров с президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе и действующим главой Сенегала Бассиру Диомаем Фаем.

За пост главы организации продолжают бороться представительница Гайаны Кэролин Родригес-Биркетт, кандидат от Коста-Рики Ребека Гринспан и аргентинец Рафаэль Гросси. Среди претендентов также остаются Мария Фернанда Эспиноса и Ивонн Баки из Эквадора, а также Олара Отунну из Уганды.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал будущего генерального секретаря ООН придерживаться принципов беспристрастности и равноудалённости. Он подчеркнул, что новый глава организации должен учитывать интересы всего международного сообщества, а не отдельных стран.