Гринспан лидирует после четвёртого голосования за нового генсека ООН

Бывший вице-президент Коста-Рики Ребека Гринспан сохранила первое место по итогам четвёртого предварительного голосования в Совете Безопасности ООН по кандидатуре нового генерального секретаря. Результаты стали известны 30 сентября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с процессом.

В поддержку Гринспан высказались 10 членов Совбеза. Трое участников голосования выступили против её кандидатуры, ещё двое не выразили определённого мнения. Голосование прошло в закрытом формате.

Следом за Гринспан идут бывший министр иностранных дел Гайаны Каролин Родригес-Биркетт и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Каждый из них получил по восемь голосов в поддержку. При этом против Родригес-Биркетт выступили шесть членов Совбеза, а против Гросси — семь.

Предварительные голосования помогают Совету Безопасности определить уровень поддержки кандидатов на пост генсека ООН. После этого Совбез должен рекомендовать одного претендента Генеральной Ассамблее. Согласно статье 97 Устава ООН, именно Генассамблея назначает генерального секретаря по рекомендации Совета Безопасности.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал будущего генерального секретаря ООН соблюдать принципы беспристрастности и равноудалённости. По словам министра, новый руководитель организации должен учитывать интересы всего международного сообщества, а не отдельных государств.