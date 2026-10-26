WSJ: США продвигают Орбана на пост генерального секретаря ООН

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает бывшего венгерского премьера Виктора Орбана в качестве кандидата на пост генерального секретаря ООН и рассчитывает заручиться поддержкой России и Китая. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в трёх странах.

По данным издания, американские чиновники сами обратились к Орбану, чтобы выяснить, готов ли он возглавить организацию. Он проявил интерес к предложению, но дал понять, что не станет участвовать в выборах без уверенности в победе. Окончательное решение о выдвижении пока не принято.

В Вашингтоне рассчитывают, что Москва и Пекин поддержат эту кандидатуру. Как утверждает источник в Госдепартаменте США, восемь из 15 членов Совета Безопасности ООН уже готовы проголосовать за Орбана, а заручиться поддержкой ещё нескольких государств представляется возможным. При этом Великобритания и Франция могут выступить против, хотя, по оценке собеседника издания, обе страны обычно осторожно подходят к применению права вето.

Интерес американской администрации к Орбану связан с его политическим курсом. Он выступал против массовой миграции, ограничивал влияние либеральных неправительственных организаций и вступал в конфликты с Евросоюзом из-за внутренней политики Венгрии. В администрации Трампа считают его близким к консервативному движению MAGA.

Американский лидер Дональд Трамп поддерживал Орбана на выборах в Венгрии в апреле, а вице-президент США Джей Ди Вэнс участвовал в предвыборной кампании на его стороне. Если бывший венгерский премьер вступит в борьбу за должность генсека, от американского руководства ожидают аналогичной поддержки. Однако публичное объявление могут отложить до завершения промежуточных выборов в США.

Среди претендентов на пост также находится дипломат из ОАЭ Лана Нусейбе. Она присоединилась к гонке на прошлой неделе. Полномочия действующего генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря. Выборы его преемника проходят на фоне обсуждения кандидатур с разным политическим и дипломатическим опытом. В отличие от других претендентов, которых WSJ характеризует преимущественно как специалистов по международной бюрократии и закулисным переговорам, Орбан известен многолетним руководством правительством и жёстким противостоянием с европейскими институтами.