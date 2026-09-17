«Даже в скорой не поверили»: Клещ укусил ребёнка в детсаду на Ямале

Трёхлетнего мальчика укусил клещ в Новом Уренгое, где такие случаи считаются редкостью. Мама малыша обнаружила присосавшегося паразита на ноге сына уже дома после детского сада. Об этом 27-летняя женщина рассказала в своих социальных сетях.

Клещ укусил ребёнка в детсаду Нового Уренгоя. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / riya___koval

«Для нашего региона это нонсенс, я была в панике, так как опыта в этом деле ноль. Даже когда вызвала скорую, мне не поверил диспетчер, видимо подумали что я неадекватная мать», — написала она.

В больнице паразита удалили и отправили на исследование. Анализы не выявили инфекций. После укуса у мальчика болела нога, место присасывания жгло, а ходить ему было тяжело. Мать предполагает, что ребёнок мог подцепить клеща на территории детского сада, и попросила провести там обработку.

ЯНАО не относится к эндемичным территориям по клещевому энцефалиту. Роспотребнадзор указывает, что зарегистрированные в округе укусы обычно являются завозными; например, в 2024 году таких случаев было 49, в том числе пять среди детей.

Ранее Life.ru рассказывал, как действовать после укуса клеща у ребёнка. Врач-невролог посоветовала как можно быстрее удалить паразита и обратиться за медицинской помощью, поскольку скорость реакции влияет на риск заражения клещевыми инфекциями.