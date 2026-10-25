Даже варка не спасёт: Россиян предупредили об опасности грибов с кладбища

Грибы, выросшие на кладбищах, не стоит употреблять в пищу, даже если они относятся к съедобным видам. Такие грибы могут накапливать вредные вещества из почвы, включая тяжёлые металлы. Об этом предупредила врач-диетолог Дарья Русакова в беседе с «Абзацем».

По словам специалиста, потенциальную опасность представляют свинец, кадмий, ртуть и другие загрязнители. Их наличие невозможно определить по внешнему виду или вкусу гриба, а обычная термическая обработка не гарантирует удаления токсичных веществ.

«Почва на кладбище насыщена продуктами разложения, свечным дымом, красителями, поэтому даже съедобные на вид грибы в таких местах аккумулируют вредные вещества в высоких концентрациях», — пояснила Русакова.

Кроме того, существует риск перепутать съедобные грибы с ядовитыми двойниками. Врач также предупредила о возможном микробном загрязнении, особенно если грибы растут на участках с нарушенным почвенным покровом.

Диетолог посоветовала отправляться за грибами в леса, расположенные вдали от автомобильных дорог, промышленных предприятий, свалок и мест захоронений. При этом собирать следует только хорошо знакомые виды.

Роспотребнадзор также рекомендует избегать сбора грибов в загрязнённых местах. Даже съедобные экземпляры способны накапливать тяжёлые металлы, а при неправильном хранении и приготовлении риск отравления дополнительно возрастает.