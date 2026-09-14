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Опубликовано 14 сентября, 17:10

«Даже всего мира мало»: Экс-президент Эстонии оценила аппетиты Киева на ПВО

Экс-президент Эстонии заявила о нехватке ПВО во всём мире для Украины

Керсти Кальюлайд. Обложка © ТАСС / JUSTIN LANE

Керсти Кальюлайд. Обложка © ТАСС / JUSTIN LANE

Имеющихся во всём мире средств противовоздушной обороны недостаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности Украины. Об этом заявила бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью ERR.

По её словам, проблема заключается не только в готовности западных стран передавать Киеву системы ПВО, но и в их физическом количестве.

Кальюлайд таким образом признала ограниченность возможностей по дальнейшему усилению украинской противовоздушной обороны даже при привлечении имеющихся ресурсов других государств.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Германия может прикрыть краник с помощью Украине. По словам политолога, ожидания Берлина, что от выделяемых средств будет выигрывать оборонный сектор ФРГ, не оправдываются.

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Наталья Демьянова
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