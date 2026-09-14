WP: Просьба Киева о новых $27 млрд произвела в Европе эффект «бомбы»

Просьба Киева выделить дополнительные $27 млрд на военные расходы произвела среди европейских союзников эффект «разорвавшейся бомбы». Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на европейского дипломата.

«Украина могла бы выбрать иной способ объявить об этих новостях. В «коалиции желающих» ощущения были такие, будто разорвалась бомба», — заявил собеседник газеты.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о дефиците финансирования оборонных расходов Украины примерно на $27 млрд. В качестве одного из вариантов Киев предложил досрочно получить часть средств из кредита Евросоюза, запланированных на 2027 год.

Однако найти дополнительные миллиарды европейским странам будет непросто. По словам работающего в Киеве европейского дипломата, политики «сильно нервничают» из-за предстоящих выборов, а многим государствам ЕС одновременно приходится справляться с собственными бюджетными дефицитами.

В Брюсселе пока не приняли окончательного решения, как закрыть украинскую финансовую дыру. Еврокомиссар Валдис Домбровскис ранее заявил, что ЕС сначала необходимо детально определить реальные потребности Киева и разобраться с остающимися «открытыми вопросами».

Ранее Life.ru писал, что Еврокомиссия согласовала очередной пакет военной помощи Украине на 6,1 миллиарда евро. В список поставок вошли системы ПВО и ПРО, ракеты, боеприпасы и радиолокационное оборудование. Деньги выделяются в рамках кредитной линии общим объёмом 90 миллиардов евро. Ранее в ЕС уже одобрили закупки вооружений на 16 миллиардов, из которых на тот момент было выделено 8,35 миллиарда.