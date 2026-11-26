Даже знакомый сайт может стать ловушкой: Хакеры атакуют пользователей Google Chrome
Хакеры начали использовать уязвимость Google Chrome для атак на пользователей
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Хакеры воспользовались опасной уязвимостью браузера Google Chrome для атак на пользователей. О проблеме безопасности предупредили в Канадском центре кибербезопасности.
Опасность могут представлять специально подготовленные интернет-страницы, в том числе замаскированные под знакомые пользователям ресурсы. Ошибка в работе браузера позволяет злоумышленникам запускать вредоносный код. При успешном взломе под угрозой может оказаться конфиденциальная информация.
Google уже выпустила исправления для компьютеров под управлением Windows, macOS и Linux, а также смартфонов на Android. Чтобы снизить риск стать жертвой киберпреступников, владельцам устройств рекомендуется установить актуальную версию Chrome.
Ранее в МВД предупредили о вредоносных приложениях, способных перехватывать банковские СМС-коды. Аферисты распространяют опасные программы под видом полезных сервисов для смартфонов. После установки такое ПО запрашивает разрешения на чтение сообщений и просмотр уведомлений. В отдельных случаях преступники получают возможность дистанционно управлять гаджетом. Правоохранители рекомендуют скачивать приложения только из официальных магазинов и внимательно проверять запрашиваемые ими разрешения.
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