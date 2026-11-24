Продавцы на сайтах объявлений стали мишенью аферистов, которые маскируют опасные ссылки под адреса знакомых интернет-площадок. Один из пострадавших уже лишился миллиона рублей, пишет Telegram-канал Mash Money.

Злоумышленники выбирают пользователей, которые выставили товары на продажу, и представляются потенциальными покупателями. Завязав разговор, они отправляют собеседнику сообщение, которое якобы ведёт на страницу с его предложением. Однако за привычным названием сайта скрывается поддельный ресурс, через который преступники пытаются завладеть банковскими реквизитами, паролями и кодами из СМС.

Особую опасность представляет то, что авторы публикаций привыкли общаться с незнакомцами и не всегда проявляют бдительность. Кроме того, для убедительности мошенники используют персональные данные будущих жертв. Осведомлённость о человеке помогает им быстрее завоевать его доверие.

В Mash Money посоветовали копировать подозрительные сообщения в заметки смартфона, не открывая их в браузере. Это может помочь увидеть настоящий адрес страницы.

Ранее в МВД предупредили о массовой рассылке приглашений на поддельные юбилейные розыгрыши известных компаний. Россиянам предлагают пройти небольшой опрос, после которого на экране появляется уведомление о крупном денежном выигрыше. Для получения приза необходимо связаться с представителем организаторов в мессенджере. Тот под разными предлогами требует оплатить комиссию, страховку или предоставить платёжную информацию. В полиции напомнили, что настоящие организаторы подобных акций не просят победителей переводить средства за получение вознаграждения.