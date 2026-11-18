Мошенники начали массово рассылать россиянам фишинговые ссылки, замаскированные под юбилейные акции и розыгрыши известных брендов. Пользователям обещают крупные денежные призы за прохождение короткого опроса, однако вместо выигрыша они рискуют потерять собственные деньги. О новой схеме предупредили в управлении по борьбе с киберпреступлениями МВД России.

По данным ведомства, человеку предлагают перейти по ссылке и ответить на несколько простых вопросов. Сразу после завершения теста на экране появляется сообщение о якобы выигранной крупной сумме. Чтобы получить приз, необходимо связаться с «оператором» в мессенджере.

Именно на этом этапе начинается обман. Представляющийся сотрудником компании собеседник объясняет, что перед получением денег необходимо оплатить комиссию, страховку или пройти проверку банковской карты.

Под этими предлогами злоумышленники убеждают человека перевести деньги на указанный счёт либо сообщить полные платёжные реквизиты. В результате вместо обещанного вознаграждения жертва может лишиться собственных сбережений.

В МВД подчеркнули, что подобные предложения не имеют отношения к настоящим акциям известных компаний.

«Настоящие организаторы проводят розыгрыши только на официальных площадках и никогда не просят платить за получение выигрыша», — предупредили в ведомстве.

Правоохранители рекомендуют проверять информацию об акциях непосредственно на официальных сайтах компаний, не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать посторонним данные банковских карт.

Ранее Life.ru рассказывал о новой волне фальшивых розыгрышей, в которых мошенники обещают крупные призы, а затем требуют оплатить комиссию или раскрыть реквизиты карты. Подобные схемы также распространяются под видом акций популярных маркетплейсов.