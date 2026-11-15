В Челябинске 20-летняя девушка лишила родителей почти девяти миллионов рублей, пытаясь доказать свою непричастность к вымышленному преступлению. Мошенники запугали её уголовным преследованием и заставили вынести семейные сбережения из сейфа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Всё началось с обычного на первый взгляд звонка из поликлиники. Девушке предложили записаться на ежегодную диспансеризацию и попросили продиктовать код из СМС. Как только она назвала цифры, собеседник прервал разговор.

Вскоре последовал новый звонок — теперь от якобы сотрудника Минцифры. Незнакомец заявил, что учётную запись девушки на «Госуслугах» взломали, а от её имени оформили доверенность на гражданина недружественного государства. По легенде аферистов, этот человек получил возможность распоряжаться банковскими счетами и картами.

Следующим в разговор вступил лжеправоохранитель. Он обвинил челябинку в пособничестве экстремистской деятельности и пригрозил уголовным делом. Чтобы избежать преследования, девушке предложили провести «визуальный обыск» в родительской квартире и задекларировать все обнаруженные деньги и ценности.

Испуганная потерпевшая выполнила требования неизвестных. Она открыла семейный сейф, достала около девяти миллионов рублей, сложила наличные в пакет и передала прибывшему курьеру. Мошенники уверяли, что средства необходимо проверить в налоговой службе, после чего их якобы вернут владельцам.

Однако после получения денег злоумышленники исчезли. Они удалили переписку и перестали отвечать на звонки. Только тогда девушка поняла, что стала жертвой обмана, и рассказала обо всём родителям.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Обстоятельства хищения устанавливают сотрудники полиции.