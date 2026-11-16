Политическое ток-шоу на Общественном телевидении Армении закончилось дракой между оппозиционным журналистом Борисом Мурази и политологом Арутюном Мкртчяном, поддерживающим действующие власти страны. Участники сначала обменялись оскорблениями, а затем набросились друг на друга прямо перед камерами. Кадры потасовки появились в эфире программы «Большие дебаты» 15 ноября.

В Армении участники ток-шоу устроили драку в эфире общественного телевидения. Видео © 1tv.am

Конфликт вспыхнул во время обсуждения политической повестки армянской оппозиции. В какой-то момент словесная перепалка перешла на личности. Собеседники начали оскорблять и упоминать родственников друг друга. В итоге Мурази и Мкртчян поднялись со своих мест и обменялись ударами. Ведущим пришлось прервать дискуссию и позвать сотрудников охраны, чтобы остановить потасовку.

Сам инцидент произошёл ещё 13 ноября во время записи передачи, однако зрители увидели его лишь спустя два дня. К тому моменту оба участника уже успели публично прокомментировать случившееся. Мурази заявил, что не считает произошедшее полноценной дракой. По его словам, оппонент неоднократно переходил границы допустимого, несмотря на предупреждения. Журналист утверждает, что лишь попытался «восполнить пробелы в воспитании» политолога.