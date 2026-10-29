Дикая стенка на стенку горячих армянских депутатов попала на камеры — охрана их еле разняла

Депутаты правящей партии «Гражданский договор» и оппозиционного блока «Сильная Армения» устроили массовую драку в зале Национального собрания Армении. Политическая перепалка переросла в физическое столкновение, из-за которого заседание пришлось прервать, а для восстановления порядка привлечь сотрудников службы безопасности.

Видео © Парламент Армении

Поводом для обострения конфликта стали выступления парламентариев, сопровождавшиеся взаимными обвинениями. В частности, представитель правящей фракции Тарон Чахоян затронул деятельность оппозиции, чем вызвал резкую реакцию её депутатов, в том числе руководителя фракции «Сильная Армения» Нарека Карапетяна.

Спор быстро вышел за пределы словесной перепалки. Депутаты поднялись со своих мест и направились друг к другу, после чего в зале началась потасовка. Происходящее попало в объективы камер, транслировавших заседание парламента.

Председательствовавший на заседании Рубен Рубинян объявил перерыв. Однако на этом противостояние не закончилось: участники конфликта продолжили выяснять отношения в коридорах Национального собрания.

Для предотвращения новых столкновений вмешались сотрудники службы безопасности. Им пришлось разнимать парламентариев и выстроиться между противоборствующими сторонами в две шеренги. После этого напряжённость постепенно спала, а депутаты разошлись по кабинетам.

Подобные конфликты в армянском парламенте происходили и ранее. Шестого октября Life.ru сообщал о нескольких потасовках между депутатами «Гражданского договора» и «Сильной Армении». Тогда противостояние началось после выступления оппозиционера Эдгара Казаряна, которому отключили микрофон после критики председательствующего.