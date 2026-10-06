Депутаты устроили несколько массовых драк за час в парламенте Армении из-за украденных денег

Заседание парламента Армении пришлось прервать после массовой потасовки между представителями власти и оппозиции. Конфликт начался после выступления депутата «Сильной Армении» Эдгара Казаряна, следует из официальной трансляции Национального собрания.

Драка в армянском парламенте. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) /Panorama.am

С трибуны Казарян выступил против обсуждения доклада о кризисе Армянской церкви, а затем обвинил Рубена Рубиняна в растрате бюджетных средств. Когда парламентария призвали вернуться к повестке, его микрофон отключили.

После этого спор переместился в зал. Провластные и оппозиционные депутаты сначала обменялись резкими репликами, а затем дело дошло до рукоприкладства. Рубинян объявил перерыв и вызвал охрану, однако перепалка продолжилась уже в коридоре.

Сотрудникам службы безопасности удалось развести участников лишь со второй попытки. Позже заседание возобновили, но вскоре председательствующему вновь пришлось объявлять перерыв после очередного конфликта.

Новый спор возник во время выступления депутата «Гражданского договора» Тарона Чахояна о Католикосе всех армян Гарегине II. Оппозиция протестовала против обращения к главе церкви по его мирскому имени, стучала по столам и выкрикивала реплики, однако на этот раз до драки не дошло. В итоге утро началось у народных избранников с нескольких драк.

Ранее Life.ru рассказывал, как спор вокруг обращения к Католикосу Гарегину II уже приводил к шумному противостоянию между властью и оппозицией в парламенте Армении. Тогда депутаты демонстративно стучали по столам во время выступлений политических оппонентов.