Дебет с кредитом не сошлись: Киеву не хватает $25 млрд на войну в 2027 году

Военные расходы Украины в 2027 году более чем на 30% превысят объём средств, который Киев рассчитывает собрать из собственных источников с учётом ряда дополнительных поступлений. Для покрытия только этой статьи бюджету потребуется ещё около $25,4 млрд извне.

На безопасность и оборону в проекте заложено примерно $108,3 млрд. Собственные доходы агентство оценивает в $71,7 млрд, а вместе с поступлениями от облигаций госзайма, приватизации и грантов — в $82,9 млрд.

Таким образом, даже всей этой суммы недостаточно для финансирования запланированных военных нужд. Разрыв составляет около $25,4 млрд, или примерно 31% от указанных поступлений. Закрывать его Киеву придётся за счёт внешней поддержки.

При этом практика предыдущего года показывает, что первоначальные ассигнования могут увеличиваться. На 2026-й изначально предусматривалось около $66 млрд, однако после июньских изменений расходы выросли ещё примерно на $35 млрд — до $101 млрд.

Позднее украинские власти заявили о дополнительной потребности ещё в $27 млрд на военные цели, пишет ТАСС.

Ранее Life.ru сообщал, что Украина пока не смогла найти $27 млрд для покрытия дополнительных военных потребностей. Часть западных партнёров готова финансировать гражданские статьи, но не берёт на себя новые расходы на военные нужды.