Дебютант еврокубков «Борнмут» обыграл «Реал Сосьедад» с Захаряном на старте ЛЕ

Английский «Борнмут» успешно стартовал в своём первом в истории матче еврокубков, обыграв на выезде испанский «Реал Сосьедад» со счётом 2:1 в матче первого тура общего этапа Лиги Европы УЕФА.

Счёт в матче уже на 11-й минуте открыл Джастин Клюйверт, а девять минут спустя Райан удвоил преимущество «Борнмута». «Реал Сосьедад» смог отыграть один мяч только после перерыва: на 58-й минуте отличился Серхио Гомес, однако сравнять счёт испанской команде так и не удалось.

Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян начал матч на скамейке запасных и появился на поле лишь на 84-й минуте, когда судьба встречи была практически решена. Для 22-летнего хавбека этот выход стал третьим появлением на поле в составе испанского клуба в нынешнем сезоне.

Для «Борнмута» эта встреча стала исторической — команда впервые в своей истории вышла на европейскую арену.

Напомним, что в нынешнем сезоне Лиги Европы участвуют 36 команд, которые на общем этапе проведут по восемь матчей — четыре дома и четыре на выезде. Восемь лучших команд сводной таблицы напрямую выйдут в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, продолжат борьбу в предварительном раунде плей-офф.

Во втором туре, который состоится 15 октября, «Реал Сосьедад» отправится в гости к бельгийскому «Юниону», а «Борнмут» в этот же день примет на своём поле австрийский «Штурм».

Ранее определился город-хозяин финального матча Лиги чемпионов сезона-2027/28. Этот стадион получит финал главного европейского клубного турнира уже в третий раз.