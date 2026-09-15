Мюнхен в третий раз примет финал Лиги чемпионов

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2027/28 пройдёт 27 мая 2028 года в Мюнхене. Решение принял исполнительный комитет УЕФА на заседании в Салониках.

Решающую встречу примет «Арена Мюнхен». Этот стадион получит финал главного европейского клубного турнира уже в третий раз.

В 2012 году здесь «Челси» впервые выиграл Лигу чемпионов, одолев «Баварию» в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершились со счётом 1:1, а с 11-метровой отметки лондонцы победили 4:3.

Второй финал прошёл в Мюнхене в 2025 году. Тогда «Пари Сен-Жермен» завоевал свой первый трофей Лиги чемпионов, разгромив миланский «Интер» со счётом 5:0.

Ранее Life.ru рассказывал о победе ПСЖ в финале Лиги чемпионов сезона-2025/26. Парижане с российским вратарём Матвеем Сафоновым обыграли «Арсенал» в серии пенальти и второй год подряд взяли главный еврокубок.