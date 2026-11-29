Даже самые современные нейросети не заменят настоящего Деда Мороза, поскольку технологии не способны воспроизвести живое общение с детьми. Так считает сам Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга.

«Как бы далеко ни шагнул научно-технический прогресс, ни один волшебный гаджет не заменит меня, старика. Уж поверьте мне. Мне больше всего нравится по-прежнему живое общение с ребятишками», — рассказал новогодний волшебник в беседе с ТАСС.

Ранее Life.ru писал, что у главного новогоднего волшебника страны есть собственная мечта, которую не исполнить с помощью обычного подарка. Дед Мороз из Великого Устюга признался, что его самое заветное желание — мир во всём мире.