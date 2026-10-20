Дедушка оказался не прост: Грабитель в маске старика вынес деньги из двух банков

В США задержали 40-летнего Дэвида Сартина-младшего, который ограбил два банка во Флориде, выдавая себя за пожилого мужчину с помощью силиконовой маски. За преступления, принёсшие ему около 5,5 тысячи долларов, американцу грозит до 40 лет тюрьмы, сообщает Fox News.

Дэвид Сартин-младший ограбил два банка, скрывая лицо под реалистичной силиконовой маской старика с седой бородой. Фото © FBI / U.S. Department of Justice, материалы дела United States v. David Sartin Jr.

Первый налёт произошёл 24 августа в отделении Valley Bank в городе Ларго, второй — 15 сентября в Truist Bank в Сент-Питерсберге. В обоих случаях подозреваемый надевал маску старика с седой бородой, очки и головной убор, после чего требовал у кассиров наличные без специальных окрашивающих пакетов. Согласно документам Минюста США, в первый раз ему достались 2900 долларов, во второй — примерно 2554.

Следователи выяснили, что для отхода после преступлений мужчина использовал велосипед. Перед первым ограблением он оставил автомобиль неподалёку, а затем вернулся к нему и уехал домой. Во время расследования полицейские установили наблюдение за подозреваемым и заметили, как на следующий день после второго налёта он перекрасил белую крышу своей Toyota FJ Cruiser в чёрный цвет. Эти действия попали в поле зрения правоохранителей.

При обысках в доме, гаражном боксе и другом помещении, где бывал Сартин, нашли несколько костюмов, две силиконовые маски, парикировочные принадлежности, очки, перчатки и игрушечный пистолет. Особое внимание следователей привлёк рукописный дневник, посвящённый банковским ограблениям и датированный 2021 годом. В нём также обнаружили рисунок человека, держащего перед собой маску.

При этом подозреваемый уже имел богатое криминальное прошлое. В 2018 году его приговорили к десяти годам и одному месяцу федеральной тюрьмы за пять ограблений, совершённых в Техасе двумя годами ранее. Тогда американец использовал похожую маскировку и тот же автомобиль. Ещё в 2008 году его осудили за попытку нападения на банк с применением хэллоуинских масок. На момент новых преступлений он находился под надзором после освобождения.

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