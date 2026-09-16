Новосибирский «Фантомас» умер в СИЗО, не дождавшись суда

В Новосибирске умер Максим Галыга, которого СМИ прозвали Фантомасом из-за реалистичной силиконовой маски, использовавшейся во время налётов на банки. Мужчина находился под следствием и не дождался приговора суда. Обстоятельства его смерти пока не раскрываются, сообщает «КП-Новосибирск».

По версии следствия, Галыга был причастен к серии вооружённых нападений на банки и микрофинансовые организации. После задержания он рассказал правоохранителям о девяти эпизодах. Во время налётов мужчина скрывал лицо силиконовой маской и действовал в перчатках, стараясь не оставлять следов.

Как пишет издание со ссылкой на источник, к преступлениям Галыга готовился самостоятельно: изучал криминальную литературу, а небольшие офисы микрозаймов якобы использовал как своеобразную «тренировку» перед более крупными налётами. Оружие он приобретал нелегально и постоянно носил с собой.

После задержания у мужчины нашли более 500 патронов различных калибров, сигнальные пистолеты и пистолет-пулемёт. Следствие также связывало его с ограблением «Кузнецкбизнесбанка» в августе 2025 года, откуда было похищено около 7,8 млн рублей.

Поймать предполагаемого налётчика удалось практически случайно. После очередного нападения человека в маске, уезжавшего на велосипеде, заметил сотрудник уголовного розыска, находившийся в отпуске. Полицейский проследил за ним и вызвал коллег. При задержании Галыга, по данным СМИ, попытался достать оружие, однако воспользоваться им не успел.

Максим Галыга находился под стражей с августа 2025 года. По данным «КП-Новосибирск», после его смерти уголовное преследование, вероятно, будет прекращено. Официальной информации о причине смерти мужчины на момент публикации нет.