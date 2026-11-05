Defense News: ВВС США ищут производителя новой ракеты ERAM для ВСУ
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Военно-воздушные силы США ищут компании, способные наладить массовое производство крылатых ракет ERAM для Украины. Новые боеприпасы должны поражать цели на расстоянии более 460 километров и сохранять высокую точность даже при подавлении спутниковой навигации. Об этом сообщает Defense News.
Американское военное ведомство направило оборонным предприятиям запрос на предоставление информации о производственных возможностях. Потенциальным подрядчикам необходимо представить ответы до 19 ноября.
Согласно требованиям ВВС США, масса ракеты должна составлять около 227 килограммов, дальность полёта — превышать 463 километра, а скорость — быть выше 0,6 Маха. При этом отклонение от цели не должно превышать десяти метров даже в условиях помех GPS.
ERAM предназначена для высокоточных ударов по важным стационарным объектам. Её боевая часть должна обеспечивать фугасное и осколочное воздействие, а также обладать ограниченной способностью пробивать преграды.
Особое внимание Пентагон уделяет скорости производства. Согласно запросу, первые ракеты из партии более чем в тысячу единиц должны поступить не позднее трёх месяцев после заключения контракта. Полностью завершить поставки предполагается в течение 15 месяцев.
Разработка ERAM началась в 2024 году. В январе 2026-го американские военные провели испытание ракеты с боевой частью на авиабазе Эглин во Флориде. При этом новый запрос ещё не означает заключения контракта, а сроки реальных поставок Украине остаются неизвестными.
Ранее Life.ru сообщал, что США продолжают поставлять оружие Украине за счёт европейских союзников. Президент Дональд Трамп пояснил, что Вашингтон больше не передаёт Киеву вооружения бесплатно — их полную стоимость оплачивают европейские страны. По словам американского лидера, действующая схема позволяет США получать деньги за поставляемую военную технику и боеприпасы.