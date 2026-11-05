Военно-воздушные силы США ищут компании, способные наладить массовое производство крылатых ракет ERAM для Украины. Новые боеприпасы должны поражать цели на расстоянии более 460 километров и сохранять высокую точность даже при подавлении спутниковой навигации. Об этом сообщает Defense News.

Американское военное ведомство направило оборонным предприятиям запрос на предоставление информации о производственных возможностях. Потенциальным подрядчикам необходимо представить ответы до 19 ноября.

Согласно требованиям ВВС США, масса ракеты должна составлять около 227 килограммов, дальность полёта — превышать 463 километра, а скорость — быть выше 0,6 Маха. При этом отклонение от цели не должно превышать десяти метров даже в условиях помех GPS.

ERAM предназначена для высокоточных ударов по важным стационарным объектам. Её боевая часть должна обеспечивать фугасное и осколочное воздействие, а также обладать ограниченной способностью пробивать преграды.

Особое внимание Пентагон уделяет скорости производства. Согласно запросу, первые ракеты из партии более чем в тысячу единиц должны поступить не позднее трёх месяцев после заключения контракта. Полностью завершить поставки предполагается в течение 15 месяцев.

Разработка ERAM началась в 2024 году. В январе 2026-го американские военные провели испытание ракеты с боевой частью на авиабазе Эглин во Флориде. При этом новый запрос ещё не означает заключения контракта, а сроки реальных поставок Украине остаются неизвестными.