Рыбные регионы Дальнего Востока столкнулись с рекордным ростом цен на красную икру, из-за чего жители традиционно промысловых краев рискуют остаться без главного новогоднего деликатеса. Рейд проекта SHOT ПРОВЕРКА по рынкам Владивостока показал, что стоимость килограмма продукции уже достигает 17–20 тысяч рублей.

Дефицит лосося превратил новогоднюю икру в недосягаемую роскошь по 20 тысяч за кило. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

На прилавках 250-граммовая банка икры кеты или нерки сейчас обходится в среднем в 4350 рублей. За 300 граммов чавычи торговцы просят около 5670 рублей, за аналогичный объем горбуши — 5400 рублей. Наиболее дорогим оказался кижуч: полукилограммовая порция продается в диапазоне от 8700 до 9000 рублей.

Причиной масштабного подорожания стал провальный сезон путины, в ходе которого удалось добыть лишь порядка 92 тысяч тонн рыбы при прогнозе в 227 тысяч тонн. На фоне слабого вылова объёмы производства красной икры рухнули на 66–71% в годовом выражении. Возникший дефицит уже изменил потребительское поведение: россияне стали на 40% чаще посещать платные хозяйства по ловле форели, рассчитывая самостоятельно добыть рыбу с икрой к праздничному столу.

Ранее сообщалось, что в 2025 году среднее потребление рыбы в России снизилось до 22 кг на человека — минимума за три года, при этом расходы на неё выросли до 987,5 рубля в месяц против 862,6 рубля годом ранее. Глава агентства по рыболовству Александр Савельев связал подорожание со значительной долей импорта. В 2025 году Россия ввезла 680 тысяч тонн рыбы на $3,1 млрд, и зарубежная продукция занимает около трети рынка.