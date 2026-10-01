Оптовые цены на красную рыбу на Дальнем Востоке выросли за год на 36-97%

Оптовые цены на популярные виды красной рыбы на Дальнем Востоке заметно выросли за год. Сильнее всего подорожала горбуша — её стоимость прибавила 97% и достигла 650 рублей за килограмм. Об этом сообщил «Коммерсантъ» («Ъ») со ссылкой на данные ФГУП «Нацрыбресурс».

Нерка на неделе с 21 по 27 сентября стоила в опте 1,1 тысячи рублей за килограмм. Это на 36,1% выше уровня годичной давности, следует из данных ФГУП «Нацрыбресурс», которые приводит издание.

Ещё заметнее изменилась стоимость кеты: за год она выросла на 73,9%, до 800 рублей за килограмм. Таким образом, все три востребованных вида лососёвых значительно прибавили в цене.

Рост начался ещё в конце июня, одновременно со стартом лососёвой путины на Дальнем Востоке. К 29 сентября рыбаки добыли 98,4 тысячи тонн лососёвых — более чем вдвое меньше объёма, на который первоначально рассчитывали участники рынка.

На фоне слабой путины дорожают и другие продукты из лососёвых. В конце сентября Life.ru рассказывал, что красная икра нового улова подорожала до 18–20 тысяч рублей за килограмм, а отдельные позиции достигли 23 тысяч.