Дефицит воды в Германии достиг 25 млрд тонн

Природные запасы воды в Германии продолжают сокращаться. К июню 2026 года общий дефицит влаги в стране достиг 25 млрд тонн относительно климатической нормы за 2002–2020 годы. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на данные Немецкого центра геонаук имени Гельмгольца (GFZ).

В расчёт включили не только подземные источники питьевой воды, но и влагу в почве, реках, озёрах и других элементах экосистемы. По оценке специалистов, нынешние потери превышают половину объёма Боденского озера и сопоставимы с 10 млн олимпийских бассейнов. При этом последствия летней жары 2026 года в приведённых показателях пока не отражены.

Исследование основано на данных спутниковой миссии GRACE Follow-On, которую GFZ проводит совместно с НАСА и Германским аэрокосмическим центром. Два спутника фиксируют изменения общей массы воды на поверхности Земли и под землёй.

«С 2015 года мы наблюдаем в Германии всё более засушливые условия, чем за предшествующие 15 лет», — отметила руководитель секции глобального геомониторинга GFZ профессор Аннетт Айкер.

По её словам, в 2024 году ситуацию временно улучшили обильные осадки, однако затем водные ресурсы вновь начали быстро сокращаться.

Особую тревогу у специалистов вызывают грунтовые воды. Профессор GFZ Андреас Гюнтнер заявил, что именно их истощение формирует основную часть долгосрочного дефицита влаги.

Летом 2025 года запасы воды в Германии сократились сильнее, чем за всё время спутниковых наблюдений. В июне 2026-го показатель оставался на сопоставимо низком уровне. Учёные не исключают, что восстановить ресурсы до конца года не удастся даже при осадках выше нормы. Одной из причин они называют повышенные температуры, из-за которых вода быстрее испаряется, а растения активнее отдают влагу в атмосферу.

Насколько серьёзными окажутся последствия зноя 2026 года, пока оценить невозможно: доступные спутниковые данные охватывают период лишь до июня. Новые сведения ожидаются осенью. Наиболее заметным дефицит оказался на юге, юго-западе и востоке Германии, тогда как в северо-западных районах у Северного моря он был менее выраженным. По данным GFZ, с 2015 года число засушливых июней в стране стремительно растёт.

Ранее в нидерландском регионе Делфланд с 5 августа ввели жёсткие ограничения на использование пресной воды из-за критического состояния запасов. Местное управление водных ресурсов полностью закрыло каналы для судоходства и запретило забор воды для сельского хозяйства, тепличных хозяйств, природоохранных организаций и спортивных объектов; жителям также нельзя использовать её для полива участков.