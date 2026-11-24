Дефицит вооружений и переговоры: Почему США не спешат передавать Украине ракеты Patriot
Американист Межуев: США не передают Patriot из-за истощения собственных запасов
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images
Отказ США от передачи Украине дополнительных ракет для зенитных комплексов Patriot может объясняться нехваткой собственных вооружений и стремлением добиться мирного урегулирования конфликта. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал американист Борис Межуев.
По мнению эксперта, решение Вашингтона может быть связано сразу с двумя обстоятельствами. Во-первых, американская сторона сама испытывает потребность в ракетах и не готова сокращать собственные запасы ради дальнейшей военной поддержки Киева.
Во-вторых, отказ от новых поставок может свидетельствовать о желании администрации США добиться прекращения боевых действий на Украине.
Напомним, 30 октября Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет-перехватчиков и сопутствующего оборудования на 2,1 миллиарда долларов. Однако, как ранее рассказывал Life.ru, эти боеприпасы ещё предстоит произвести, поэтому выполнение заказа может растянуться на несколько лет.
Больше новостей о международной безопасности, военных альянсах и отношениях России с Западом — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.