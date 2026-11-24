Отказ США от передачи Украине дополнительных ракет для зенитных комплексов Patriot может объясняться нехваткой собственных вооружений и стремлением добиться мирного урегулирования конфликта. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал американист Борис Межуев.

По мнению эксперта, решение Вашингтона может быть связано сразу с двумя обстоятельствами. Во-первых, американская сторона сама испытывает потребность в ракетах и не готова сокращать собственные запасы ради дальнейшей военной поддержки Киева.

Во-вторых, отказ от новых поставок может свидетельствовать о желании администрации США добиться прекращения боевых действий на Украине.

Напомним, 30 октября Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет-перехватчиков и сопутствующего оборудования на 2,1 миллиарда долларов. Однако, как ранее рассказывал Life.ru, эти боеприпасы ещё предстоит произвести, поэтому выполнение заказа может растянуться на несколько лет.