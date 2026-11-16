В российские регионы в ближайшие дни начнут поступать новые партии противоэпилептического препарата «Депакин Хроносфера». Лекарство уже допущено к продаже после сообщений о его нехватке в аптеках. Об этом РИА «Новости» сообщили в Росздравнадзоре.

В ведомстве уточнили, что необходимые процедуры завершились 10 и 12 ноября 2026 года.

«В ближайшие дни начнётся разгрузка препарата в регионы страны», — говорится в официальном сообщении.

Препараты этой группы применяют для контроля эпилептических приступов. Заболевание связано с нарушениями электрической активности головного мозга и требует регулярной терапии.

Ранее пациенты и врачи пожаловались на повторное исчезновение лекарств французской компании Sanofi из аптечной продажи.