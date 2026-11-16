Дефицитный препарат от эпилепсии возвращается: Росздравнадзор анонсировал новые поставки «Депакина»
Росздравнадзор сообщил о скорых поставках дефицитного «Депакина» в регионы
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В российские регионы в ближайшие дни начнут поступать новые партии противоэпилептического препарата «Депакин Хроносфера». Лекарство уже допущено к продаже после сообщений о его нехватке в аптеках. Об этом РИА «Новости» сообщили в Росздравнадзоре.
В ведомстве уточнили, что необходимые процедуры завершились 10 и 12 ноября 2026 года.
«В ближайшие дни начнётся разгрузка препарата в регионы страны», — говорится в официальном сообщении.
Препараты этой группы применяют для контроля эпилептических приступов. Заболевание связано с нарушениями электрической активности головного мозга и требует регулярной терапии.
Ранее пациенты и врачи пожаловались на повторное исчезновение лекарств французской компании Sanofi из аптечной продажи.
Также Life.ru рассказывал об отмене регистрации в России ряда зарубежных лекарств от тяжёлых заболеваний. Среди них оказались средства для лечения онкологических и аутоиммунных патологий. При этом для многих препаратов существуют альтернативы, однако менять назначенную терапию необходимо под наблюдением врача.