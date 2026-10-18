В России отменили регистрацию ряда импортных лекарств от ряда заболеваний

В России отменили государственную регистрацию ряда зарубежных препаратов, применяемых при лечении онкологических, аутоиммунных и других тяжёлых заболеваний. Некоторые лекарства уже несколько лет не поставляются в страну, а другие могут постепенно исчезнуть из аптечного ассортимента. При этом эксперты считают, что для большинства таких средств существуют альтернативы. Об этом сообщает MSK1.RU.

Среди препаратов, регистрация которых была отменена в 2026 году, издание называет «Зепозию» для лечения рассеянного склероза, «Сигнифор», применяемый при болезни Иценко — Кушинга, и «Ремикейд», который используют при ревматоидном артрите, болезни Крона и язвенном колите.

В список также вошли противоопухолевые препараты «Спрайсел» и «Темодал». Кроме того, журналисты обращают внимание на возможные изменения в доступности лекарств для терапии ВИЧ-инфекции — «Калетры» и «Эвиплеры», а также на сложности с поставками «Азатиоприна».

Однако отмена регистрации конкретного торгового наименования не означает, что пациенты останутся без соответствующего лечения. Как объяснил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, часть зарубежных препаратов исчезла из поставок задолго до официального аннулирования регистрационных удостоверений.

Так, «Спрайсел» и «Ремикейд», по словам эксперта, не поставлялись в Россию с 2023 года. За это время на рынке появились или укрепили позиции другие препараты, включая отечественные аналоги. Поставки «Зепозии» и прежде были небольшими — речь шла о сотнях упаковок.

Причины ухода лекарств могут быть разными: коммерческая невыгодность, конкуренция с аналогами, изменения стратегии производителя, устаревание препарата или прекращение поставок. Иногда решения фармацевтических компаний связаны и с политической обстановкой.

В качестве примера Беспалов привёл «Оземпик», поставки которого прекратил зарубежный производитель. Освободившуюся нишу, по словам специалиста, заняли российские компании. Вместе с тем эксперт подчеркнул, что уход любого препарата сокращает выбор для врачей и пациентов.

«Вопрос только в том, есть ли адекватная замена ушедшим препаратам. Для большинства позиций, на мой взгляд, каких-либо сложностей с заменой быть не должно», — отметил Беспалов.

При этом наличие лекарства с тем же действующим веществом не всегда означает возможность самостоятельной замены. Особенно это касается противоопухолевой, иммунной и антиретровирусной терапии. Решение о переходе на другой препарат должен принимать лечащий врач с учётом диагноза, схемы лечения и индивидуальных особенностей пациента.

Ранее Life.ru рассказывал, почему из российских аптек убрали противоглистный препарат «Декарис». С 1 сентября 2026 года действие его регистрационного удостоверения приостановили после заключения Росздравнадзора о возможных рисках применения лекарств с действующим веществом левамизол.