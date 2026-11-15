Пациентам с диабетом, повышенным давлением и обструктивным апноэ сна стоит особенно внимательно относиться к изменениям зрения при лечении «Оземпиком». Эти заболевания сами повышают риск поражения зрительного нерва, рассказал РБК офтальмолог Егор Костюков. При этом предупреждение о редком осложнении он не считает основанием самостоятельно отказываться от назначенной терапии.

9 ноября FDA потребовало добавить в инструкции препаратов класса GLP-1 предупреждение о потенциальном повышении риска неартериитной передней ишемической оптической нейропатии — NAION. При этом заболевании нарушается кровоснабжение зрительного нерва: зрение на один глаз может внезапно ухудшиться без боли, иногда необратимо.

Абсолютный риск остаётся низким. По оценке EMA, исследования среди взрослых с диабетом второго типа указывают примерно на один дополнительный случай NAION на 10 тысяч человек за год лечения семаглутидом. Опрошенные РБК врачи Дмитрий Сагоненко и Игорь Азнаурян обратили внимание, что диабет и сопутствующие сосудистые нарушения затрудняют определение причины осложнений у конкретного пациента.

Однако европейский комитет PRAC ещё в июне 2025 года счёл доказательства причинной связи семаглутида с NAION достаточными и рекомендовал включить заболевание в перечень очень редких побочных эффектов. Отдельный вопрос — уже имеющаяся диабетическая ретинопатия, то есть поражение сетчатки. По словам Костюкова, быстрое снижение сахара может временно ухудшить её течение. Таким пациентам он рекомендует проверить глазное дно до начала лечения и затем наблюдаться у офтальмолога.

Внезапное ухудшение зрения, появление слепого пятна или выпадение части изображения требуют срочного обращения за медицинской помощью. Костюков призвал попасть к офтальмологу в тот же день, даже если боли нет. FDA также рекомендует незамедлительно сообщать врачу о таких симптомах.

Решение о продолжении лечения нужно принимать с врачом. При подтверждённой NAION европейский регулятор рекомендует прекратить терапию семаглутидом; FDA предлагает рассматривать отмену препаратов класса GLP-1 с учётом соотношения пользы и риска.

Ранее американский регулятор FDA предупредил: популярные препараты для похудения и от диабета могут в редких случаях привести к необратимой потере зрения. Производителей обязали добавить это предупреждение в инструкции. Речь о лекарствах группы GLP-1 — в их числе «Оземпик», Wegovy, Mounjaro и Zepbound. Редкое осложнение называется неартериитной передней ишемической оптической нейропатией (NAION). При нём нарушается кровоснабжение зрительного нерва, и человек может внезапно перестать видеть одним глазом. Часто это происходит без боли, а иногда заканчивается полной и необратимой слепотой.