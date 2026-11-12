Более 4,3 тысячи исков против производителей популярных препаратов для лечения диабета и снижения веса рассматривают федеральные суды США. Пациенты связывают приём лекарств с тяжёлыми нарушениями пищеварения и поражением зрительного нерва. Об этом свидетельствуют данные Судебной коллегии США по многоокружным разбирательствам.

По состоянию на 2 ноября 2026 года, 4 082 судебных дела касались предполагаемых желудочно-кишечных осложнений после применения препаратов. Ещё 278 исков выделили в отдельное производство: они связаны с жалобами на ухудшение зрения и повреждение зрительного нерва. Таким образом, общее число рассматриваемых федеральных дел достигло 4 360.

Основная часть претензий касается гастропареза — нарушения, при котором замедляется или практически прекращается опорожнение желудка. Также пациенты заявляют о других осложнениях со стороны желудочно-кишечного тракта.

Ответчиками выступают фармацевтические компании Novo Nordisk и Eli Lilly and Company. Первая выпускает «Оземпик», «Вегови» и «Ребелсас», вторая — «Мунджаро» и «Трулисити». Компании отрицают предъявленные обвинения.

Один из главных вопросов разбирательства заключается в том, достаточно ли производители предупреждали пациентов и лечащих врачей о возможных рисках. Суду также предстоит оценить, содержали ли заявления компаний о безопасности препаратов ложную, вводящую в заблуждение или неполную информацию.