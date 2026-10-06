Дефолты по облигациям в России могут стать рекордными за 17 лет

Более 50 российских компаний могут допустить дефолт по облигациям в 2026 году, что станет рекордным показателем за последние 17 лет и превысит уровни кризисных 2014 и 2015 годов. Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на экспертов, к сентябрю уже зафиксировано более 500 дефолтных и технических дефолтных событий, а количество неплатежей достигло максимума за десятилетие.

Директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Михаил Никонов уточнил, что впервые в технический дефолт ушли 20 компаний, из которых 17 не смогли исполнить обязательства перед инвесторами.

Основной причиной волны неплатежей эксперты называют длительный период высоких процентных ставок, который сделал обслуживание долга неподъёмным для многих заёмщиков, особенно из числа компаний второго и третьего эшелонов.

Аналитики ожидают, что в 2027 году число дефолтов останется высоким, поскольку снижение ключевой ставки будет медленным, а экономическая активность — слабой. Это означает, что даже при формальном смягчении денежно-кредитной политики долговая нагрузка на бизнес не уменьшится достаточно быстро, чтобы предотвратить новые банкротства и реструктуризации.

А ранее Life.ru писал, что летом частные инвесторы вывели из фондов облигаций рекордные 90 млрд рублей. Главной причиной специалисты назвали разочарование в долговом рынке. Многие участники рассчитывали, что ЦБ быстрее перейдёт к смягчению денежно-кредитной политики.