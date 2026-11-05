Удары НАТО по объектам в глубине России приведут к масштабной войне в Европе с применением ядерного оружия, заявил военный обозреватель «Газеты.ru», полковник в отставке Михаил Ходарёнок. По его оценке, представители альянса, обсуждающие такой сценарий, не осознают его последствий.

«Политические элиты Запада находятся на определённой степени деградации, это в полной мере коснулось и военной части представителей командования европейских государств, участников НАТО», — отметил эксперт.

Он предложил военным альянса задуматься, чем обернётся применение дальнобойного оружия против российского тыла. Столкновение будет сопровождаться использованием оружия массового поражения. Разговоры об ударах специалист назвал пустыми, подчеркнув, что за ними нет серьёзных оперативно-стратегических расчётов.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, НАТО обсуждает дальнобойные удары по российским военным базам, складам и оборонным предприятиям в случае прямого конфликта. Возможные сценарии отрабатывали на военных учениях.