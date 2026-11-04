Уверенность руководства НАТО в том, что размещение западных войск на Украине не спровоцирует ядерную эскалацию с Россией, является серьёзной ошибкой. Такое мнение высказал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

Политик раскритиковал подход Североатлантического альянса к оценке последствий возможной отправки военнослужащих на украинскую территорию.

«Руководство НАТО уверено, что размещение западных войск на Украине не приведёт к ядерной эскалации с Россией. Нет, нет и ещё раз нет! Это большая ошибка!» — написал Мема.

Вопрос размещения европейского военного контингента на Украине обсуждается в рамках инициатив по обеспечению безопасности страны после возможного прекращения боевых действий. При этом Москва неоднократно заявляла о неприемлемости присутствия военнослужащих государств НАТО на украинской территории.

Ранее Мема предложил открыть психиатрическую клинику для европейских политиков, где их будут лечить от русофобии и стремления развязывать войны. Так он отреагировал на призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен развивать инновации в Европе, иронично назвав свою идею новым бизнес-проектом.