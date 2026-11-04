Финский политик Армандо Мема выступил с предложением открыть психиатрическую клинику для европейских политиков. По его задумке, там будут лечить русофобию и стремление развязывать войны.

«Я тоже хочу быть инновационным и создать бизнес, которого раньше ни у кого не было: открыть психиатрическую лечебницу для политиков. Мы будем лечить от русофобии, желания развязывать войны и так далее. Потому что Европа может создавать инновации», — написал член партии «Альянс свободы» в социальной сети X.

Так Мема отреагировал на заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее она отметила, что Европа должна не только проводить научные исследования и делать открытия, но и превращать их в новые отрасли экономики. По мнению фон дер Ляйен, от этого зависят конкурентоспособность и дальнейшее процветание Евросоюза.

Ранее Армандо Мема раскритиковал министра иностранных дел Финляндии Элину Валтонен за призыв ограничить въезд российских спортсменов. Политик потребовал от главы МИД прекратить, как он выразился, «дегуманизацию русского народа».