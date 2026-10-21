Западные страны сами спровоцировали экономические и социальные проблемы, отказавшись от сотрудничества с Россией на фоне антироссийской политики. Такое мнение высказал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов на пресс-конференции, посвящённой Международной неделе «Народы России», передаёт ТАСС.

По оценке представителя Совбеза, европейские государства, прежде обладавшие мощной промышленностью и развитой экономикой, столкнулись с упадком из-за выбранного политического курса.

«Оголтелая русофобия и отказ от сотрудничества с нашей страной привели когда-то могучие в промышленном, в экономическом плане страны Европы к упадку», — заявил Шевцов.

Он считает, что последствия такой политики выходят далеко за пределы экономики. По его словам, в европейских странах наблюдаются снижение уровня жизни и серьёзные демографические проблемы, которые усугубляются ошибками в миграционной политике.

Замсекретаря Совбеза также обратил внимание на социальную напряжённость и беспорядки в европейских государствах. По его мнению, происходящее свидетельствует о внутренних проблемах Запада, который ранее позиционировал себя как благополучное пространство.

«И мы сейчас наблюдаем то, что там происходит — это беспорядки, которые, как они говорили, у них в «райском саду». В райском саду тоже, видимо, не все спокойно», — заметил Шевцов.

Представитель Совбеза убеждён, что западные государства собственными решениями загнали себя в политический и экономический тупик. При этом приведённые оценки отражают позицию российского чиновника.

Ранее Life.ru сообщал, что Алексей Шевцов связал рост цен на газ в Германии с отказом от российских поставок. Замсекретаря Совбеза утверждал, что за пять лет топливо подорожало в пять раз, а энергетическая политика Берлина негативно сказалась на промышленности, занятости и экономическом положении страны.