Отказ от российского газа обернулся для Германии пятикратным ростом цен на топливо за последние пять лет. Такую оценку привёл заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов, связав энергетическую политику Берлина с проблемами немецкой промышленности.

По словам представителя Совбеза, подорожание энергоресурсов сопровождается сокращением производства, потерей рабочих мест и ухудшением экономической ситуации в ФРГ.

«Политически мотивированный отказ Берлина от российского газа привел к 5-кратному росту цен на «голубое топливо» за последние 5 лет», — заявил Шевцов.

Он обратил внимание, что Германия располагает развитой инфраструктурой для получения энергоресурсов из разных стран. Берлин может закупать как трубопроводное топливо, так и сжиженный природный газ.

Однако использование СПГ, подчеркнул замсекретаря Совбеза, требует дополнительных затрат. К стоимости прибавляются расходы на сжижение, перевозку танкерами и последующее возвращение топлива в газообразное состояние.

Ситуацию в ФРГ Шевцов привёл в пример, рассуждая о последствиях диверсификации поставок энергоресурсов. По его оценке, принятые Берлином решения стали одним из факторов ухудшения положения немецкой экономики.

Ранее Life.ru писал, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев предупредил о последствиях отказа от российского газа для немецкой промышленности. Кроме того, весной журнал Spiegel сообщал о низком уровне запасов топлива в газохранилищах Германии . На конец апреля их заполненность составляла всего 25,43%.