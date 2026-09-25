Совбез РФ связал рост цен на газ в ФРГ с отказом от российских поставок
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Отказ от российского газа обернулся для Германии пятикратным ростом цен на топливо за последние пять лет. Такую оценку привёл заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов, связав энергетическую политику Берлина с проблемами немецкой промышленности.
По словам представителя Совбеза, подорожание энергоресурсов сопровождается сокращением производства, потерей рабочих мест и ухудшением экономической ситуации в ФРГ.
«Политически мотивированный отказ Берлина от российского газа привел к 5-кратному росту цен на «голубое топливо» за последние 5 лет», — заявил Шевцов.
Он обратил внимание, что Германия располагает развитой инфраструктурой для получения энергоресурсов из разных стран. Берлин может закупать как трубопроводное топливо, так и сжиженный природный газ.
Однако использование СПГ, подчеркнул замсекретаря Совбеза, требует дополнительных затрат. К стоимости прибавляются расходы на сжижение, перевозку танкерами и последующее возвращение топлива в газообразное состояние.
Ситуацию в ФРГ Шевцов привёл в пример, рассуждая о последствиях диверсификации поставок энергоресурсов. По его оценке, принятые Берлином решения стали одним из факторов ухудшения положения немецкой экономики.
Ранее Life.ru писал, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев предупредил о последствиях отказа от российского газа для немецкой промышленности. Кроме того, весной журнал Spiegel сообщал о низком уровне запасов топлива в газохранилищах Германии . На конец апреля их заполненность составляла всего 25,43%.
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