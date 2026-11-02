Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема раскритиковал главу МИД Финляндии Элину Валтонен за предложения ограничить въезд российских спортсменов.

В публикации в X политик призвал министра прекратить, как он выразился, «дегуманизацию русского народа», отдельно упомянув спортсменов. Мема заявил, что Валтонен следует сосредоточиться на внутренних проблемах страны.

«Элина [Валтонен] должна прекратить дегуманизацию русского народа, особенно спортсменов, которые просто занимаются спортом», — написал Мема.

Экономические трудности Финляндии политик связал с закрытием границы с Россией. Он заявил, что вместо поиска дипломатических решений Валтонен выбирает антироссийскую риторику.

Накануне глава финского МИД сообщила о намерении ограничить участие российских спортсменов в соревнованиях на территории страны в 2027 году. Хельсинки также предложил распространить такие ограничения на всю Шенгенскую зону.

Поводом для критики стало заявление Валтонен о необходимости добиться новых мер в ближайшие дни. Какие именно турниры могут попасть под ограничения, министр не уточнила.

Финляндия сохраняет жёсткие ограничения на восточной границе с Россией. В октябре власти страны продлили действие закона, позволяющего ограничивать въезд через пункты пропуска, до конца 2028 года. В Хельсинки объяснили решение сохраняющейся угрозой несанкционированного въезда.