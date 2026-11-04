НАТО рассматривает возможность нанесения масштабных ударов вглубь российской территории в случае прямого военного конфликта с Москвой. Под потенциальным прицелом альянса могут оказаться не только войска на передовой, но и военные базы, склады снабжения и оборонные предприятия далеко от линии боевых действий. При этом сами военные сомневаются, что европейские политики решатся отдать соответствующие приказы. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, страны Североатлантического альянса пересматривают подход к возможному противостоянию с Россией, учитывая опыт конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Речь идёт об отказе от прежней тактики, основанной преимущественно на сдерживании наступающих сил, в пользу более активных действий против военной инфраструктуры противника.

Как выяснили журналисты, ещё в июне высокопоставленные военные и чиновники государств НАТО собрались на специальном симпозиуме, посвящённом применению дальнобойного оружия. Организатором встречи выступил верховный главнокомандующий объединёнными силами альянса в Европе, генерал ВВС США Алексус Гринкевич. Участники не ограничились теоретическими обсуждениями и отработали возможные сценарии ударов в ходе военных игр.

Новая концепция предполагает, что при начале боевых действий НАТО будет стремиться поражать не только подразделения, пересекающие границы стран альянса, но и объекты, обеспечивающие их снабжение и производство вооружений. Причём подобные ответные удары планируется сделать практически автоматическими, чтобы не терять время после начала конфликта.

«Оборона также подразумевает ответный удар», — заявил в беседе с WSJ польский генерал-майор Иренеуш Новак.

По словам военачальника, такой вывод страны НАТО сделали после изучения опыта украинского конфликта. В альянсе считают, что одной лишь защиты границ недостаточно, поскольку необходимо лишать противника возможности продолжать наступление. Этот подход WSJ сравнивает с попыткой поразить лучника вместо того, чтобы постоянно отбиваться от выпущенных им стрел. Как отмечает газета, аналогичную тактику американские военные применяли в начале войны с Ираном.

Однако реализация подобных планов остаётся под вопросом. Высокопоставленные военнослужащие НАТО признают, что даже наличие дальнобойных вооружений и разработанных сценариев не гарантирует политического согласия на их применение против объектов в глубине России. Особенно серьёзные сомнения связаны с готовностью европейских лидеров санкционировать такие удары в случае прямого вооружённого столкновения.

«Существует разрыв между разумным военным планированием для защиты от России, которое, безусловно, включает в себя наступательные элементы, и политическими лицами, принимающими решения», — отметил бывший начальник штаба Министерства обороны Германии Нико Ланге.

По его оценке, проблема заключается в том, что некоторые европейские политики по-прежнему воспринимают оборону исключительно как создание укреплений или заграждений из беспилотников. Военные же настаивают на необходимости сочетать защиту границ с возможностью наносить ответные удары по объектам, расположенным далеко за линией фронта.