Дегтярёв обсудил с главой ЮНЕСКО возвращение России в спортивный комитет

Россия намерена в 2027 году выдвинуть свою кандидатуру для возвращения в Межправительственный комитет ЮНЕСКО по физическому воспитанию и спорту (CIGEPS). Об этом сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев после встречи с генеральным директором ЮНЕСКО Халедом Аль-Анани в Париже.

По словам Дегтярёва, стороны также обсудили участие России в работе Международной конвенции ЮНЕСКО о борьбе с допингом в спорте. Глава Минспорта пригласил Аль-Анани посетить Россию.

«В 2027 году мы планируем выдвинуть нашу страну и планируем вернуться к этой работе, в которой в прежние годы Россия активно участвовала», — написал Дегтярёв в своём телерам-канале.

CIGEPS объединяет представителей 18 государств — членов ЮНЕСКО, которых избирают на четыре года. Россия сейчас в состав комитета не входит. Дегтярёв уточнил, что страна прекратила участие в его работе в 2023 году.

Министр также положительно оценил перспективы взаимодействия с новым руководством ЮНЕСКО. Критику в адрес предыдущего гендиректора организации Одрэ Азуле и её подхода к вопросам спорта Дегтярев высказал как собственную оценку.

Отдельной темой переговоров стало спортивное сотрудничество России и Египта. По словам министра, спортсмены двух стран регулярно участвуют в соревнованиях и тренировочных мероприятиях на территории друг друга.

Халед Аль-Анани был избран генеральным директором ЮНЕСКО 6 ноября 2025 года и вступил в должность 15 ноября. Он стал первым представителем арабской страны и вторым представителем Африки во главе организации.

Ранее Life.ru рассказывал об обращении российских легкоатлетов в ООН, МОК и World Athletics с призывом вернуть им возможность выступать на международных соревнованиях. Документ подписали 17 ведущих российских спортсменов, а инициативу поддержала Всероссийская федерация лёгкой атлетики. При этом действующие ограничения World Athletics в отношении российских атлетов пока сохраняются.