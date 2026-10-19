Дегтярёв отказался выступить в Госдуме без галстука и одолжил его у помощника – эпизод попал в объектив LIFE

Министр спорта России Михаил Дегтярёв перед выступлением на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам попросил у помощника галстук. Забавный эпизод произошёл незадолго до обсуждения финансирования спортивной отрасли, сообщает корреспондент Life.ru.

Когда сопровождавшие министра сотрудники поторопили его словами «Заходим!», Дегтярёв обратил внимание на отсутствие важной детали делового образа.

«Ну куда я без галстука!» — отреагировал глава Минспорта, попросив помощника выручить его с аксессуаром.

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На самом заседании речь шла о серьёзных суммах. Участники обсуждали выделение 213 миллиардов рублей на развитие спорта. В числе запланированных проектов — строительство 98 футбольных полей.

Отдельное внимание уделили программе «Земский тренер», на которую предусмотрено около 900 миллионов рублей ежегодно. Она призвана привлекать спортивных специалистов в небольшие города и сельскую местность.

Программа предусматривает единовременные выплаты тренерам, согласившимся работать в таких населённых пунктах. Размер поддержки зависит от региона и составляет от одного до двух миллионов рублей. Взамен специалист должен отработать на новом месте пять лет.

Ранее Life.ru рассказывал, как получить выплату по программе «Земский тренер» в 2026 году. Подробнее о том, какие специалисты могут претендовать на финансовую поддержку, почему обычные частные фитнес-клубы не подходят под условия программы и в каких случаях деньги придётся возвращать государству, — в нашем материале.