Россия может вновь побороться за право проведения всемирной зимней Универсиады. Министр спорта Михаил Дегтярёв предложил подать заявку на организацию соревнований в период с 2031 по 2033 год. С соответствующей просьбой он обратился к президенту Владимиру Путину на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

«Просим вас поддержать инициативу по подаче заявки на проведение всемирной зимней Универсиады на 2031–2033 годы», — заявил глава Минспорта.

Речь пока идёт о намерении побороться за право проведения международного турнира. Конкретный российский город, который мог бы принять соревнования, не назван. О решении организаторов по будущей заявке также не сообщалось.

О намерении вновь принять Универсиаду российские спортивные власти заявили ещё в октябре. Как сообщал Life.ru по итогам форума «Россия — спортивная держава» в Красноярске, Михаил Дегтярёв рассказал о подготовке переговоров с Международной федерацией университетского спорта. В Россию планировали пригласить делегацию FISU во главе с её президентом Эдером Леонцем, чтобы показать существующую спортивную инфраструктуру и обсудить возможности проведения соревнований.