Россия возвращается на мировую арену: В Красноярске подвели итоги крупного спортивного форума

В Красноярске подвели итоги пленарного заседания XIV Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Главными темами стали возвращение российских атлетов на мировую арену, проведение крупных соревнований и укрепление сотрудничества с зарубежными партнёрами. О достижениях и дальнейших планах рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В Красноярске подвели итоги форума «Россия — спортивная держава». Фото © Александр Жолобов / Росконгресс

«Спорт – одна из надежных основ для сотрудничества», — заявил зампред правительства. По его словам, сегодня физкультурой регулярно занимаются более 80 миллионов россиян, или 62,6% населения. К 2030 году этот показатель должен превысить 70%.

В Красноярске подвели итоги форума «Россия — спортивная держава». Фото © Александр Жолобов / Росконгресс

Отдельное внимание уделили международным успехам. В 2026 году отечественные спортсмены завоевали 177 медалей на чемпионатах мира и Европы. Взрослые атлеты получили возможность выступать с национальной символикой в 25 олимпийских дисциплинах, юниоры — в 30. Кроме того, в стране уже состоялись 46 международных турниров, ещё 26 запланированы до конца года.

В Красноярске подвели итоги форума «Россия — спортивная держава». Фото © Александр Жолобов / Росконгресс

Среди ключевых результатов также назвали развитие инфраструктуры. За 2024–2026 годы в эксплуатацию ввели 88 крупных объектов, построили более 1200 «умных» площадок и комплексов ГТО, свыше 30 бассейнов и 38 залов единоборств. На поддержку отрасли направляются дополнительные средства, а бюджет Российского спортивного фонда превышает 33 миллиарда рублей.

В Красноярске подвели итоги форума «Россия — спортивная держава». Фото © Сергей Отрошко / Росконгресс

Министр спорта Михаил Дегтярёв сообщил о планах вновь побороться за право проведения Универсиады. В ближайшее время Россию должна посетить делегация Международной федерации студенческого спорта во главе с президентом организации Эдером Леонцем. Представителям FISU намерены показать возможности страны по организации крупных состязаний.

В Красноярске подвели итоги форума «Россия — спортивная держава». Фото © Сергей Отрошко / Росконгресс

На заседании обсудили и последствия международных ограничений. Министр спорта Узбекистана Адхам Икрамов заявил, что дискриминационные меры лишь усилили взаимодействие между государствами. В качестве примеров он привёл расширение географии Игр СНГ и БРИКС. Помощник президента Международной федерации самбо Нобуюки Асаи, в свою очередь, подчеркнул важность сохранения связей между Россией и Японией даже в условиях политических разногласий.

В Красноярске подвели итоги форума «Россия — спортивная держава». Фото © Сергей Отрошко / Росконгресс

Ещё одним направлением стала поддержка массового и адаптивного спорта. С 2026 года действует программа «Земский тренер», предусматривающая выплаты от одного до двух миллионов рублей специалистам, переезжающим на работу в населённые пункты — участники проекта. Также в планах строительство новых многофункциональных комплексов для людей с инвалидностью в семи российских городах. Чернышенко выразил уверенность, что форум продолжит открывать возможности для международного сотрудничества и новых совместных инициатив.

Ранее Life.ru рассказывал о подготовке Красноярска к форуму «Россия — спортивная держава», на который рассчитывали пригласить представителей более 100 государств. В июне 2026 года организационные вопросы обсудили на заседании под руководством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. В нём участвовали министр спорта Михаил Дегтярёв, советник президента Антон Кобяков и губернатор Красноярского края Михаил Котюков. Особое внимание тогда уделили международному сотрудничеству, развитию спортивной дипломатии и повышению доступности физической культуры. Для сравнения, предыдущий форум в Самаре собрал представителей 58 стран. Основной площадкой нынешнего мероприятия выбрали международный выставочно-деловой центр «Сибирь», а его программу посвятили в том числе вопросам возвращения отечественных атлетов на мировую арену.