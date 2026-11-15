Решение не допускать сборную России к молодёжному чемпионату мира по хоккею должно повлечь последствия для Международной федерации хоккея (IIHF), Федерации хоккея Канады и канадских властей. Об этом заявил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв в своём Telegram-канале. По его мнению, необходимо пересмотреть статус спортивных организаций и их право проводить международные соревнования.

«Единственным правомерным решением было бы перенести турнир из Канады в страну, готовую обеспечить участие всех допущенных сборных, включая российскую», — подчеркнул министр.

Дегтярёв напомнил, что российская сторона уже потребовала принять меры в отношении Национального олимпийского комитета Канады и местной хоккейной федерации. Он считает, что отказ допустить спортсменов должен получить оценку Международного олимпийского комитета (МОК).

«Убеждены, что действия IIHF, Федерации хоккея Канады и Правительства Канады должны получить самую жёсткую оценку МОК, международных спортивных организаций и повлечь последствия для их статуса и права проводить международные соревнования», — добавил глава Минспорта.

Поводом для заявления стал отказ канадских властей выдавать визы российским хоккеистам. При этом 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. Молодёжный чемпионат мира должен пройти с 26 декабря 2026 года по 5 января 2027 года в Эдмонтоне и Ред-Дире.

Ранее Life.ru сообщал, что Дегтярёв потребовал отстранить Национальный олимпийский комитет Канады из-за недопуска российских хоккеистов. Министр заявил, что Россия уже обратилась в МОК с требованием дать правовую оценку действиям канадских властей. По его мнению, отказ обеспечить участие допущенной сборной противоречит принципам олимпийского движения.