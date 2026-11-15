Олимпийский комитет Канады обязан понести наказание за срыв поездки молодежной сборной России на чемпионат мира по хоккею. С таким заявлением выступил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. Об этом он сказал в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

«Мы дождёмся сейчас ответа из Международного олимпийского комитета. По нашему мнению, национальный Олимпийский комитет Канады должен быть отстранён», — заявил Дегтярёв.

Российское ведомство уже обратилось в главную мировую инстанцию с требованием дать правовую оценку инциденту. Руководитель отрасли убеждён, что организаторы соревнований открыто пренебрегают базовыми положениями главного регламента мирового спорта. Действия представителей Оттавы идут вразрез с фундаментальными нормами нейтралитета.

В качестве ответного шага глава министерства предложил применить зеркальные санкции ко всей заокеанской сборной. По его убеждению, допустившие нарушение функционеры обязаны лишиться права выступать на международной арене.

Поводом стало решение правительства Канады, о котором оно уведомило национальную хоккейную федерацию и Международную федерацию хоккея (IIHF). Власти страны отказались выдавать российским игрокам визы для участия в молодёжном первенстве. Турнир запланирован на 26 декабря 2026 года — 5 января 2027-го в Эдмонтоне и Ред-Дире. При этом 30 октября Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал IIHF допустить российские сборные к пяти перечисленным в решении чемпионатам мира, включая предстоящий молодёжный турнир в Канаде.