Чемпионат мира по лыжным видам спорта 2027 года могут перенести из Швеции в Италию, если власти принимающей страны ограничат въезд российских спортсменов. Такое предположение в беседе с РИА «Новости» высказал шведский журналист Людвиг Сванн.

По его словам, Швеция может последовать примеру Финляндии и Норвегии, которые объявили о новых ограничениях для российских атлетов. В таком случае спортсмены, получившие нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), рискуют не попасть на соревнования.

«Я стараюсь держаться в стороне от политики, но предполагаю, что Швеция поступит так же, как Норвегия и Финляндия. Это создает весьма необычную ситуацию. Что-то явно не так, если спортсменов, приглашенных на чемпионат мира, не пускают в страну, где он проводится», — сказал журналист.

Сванн допустил, что альтернативной площадкой может стать Италия. Однако, по его оценке, организовать соревнования такого масштаба за оставшиеся месяцы будет крайне сложно.

При этом официальных планов переноса чемпионата нет. Ещё 30 октября Шведская лыжная федерация сообщила, что FIS не обсуждала изменение места проведения турнира. Организаторы соревнований в итальянской Валь-ди-Фьемме также исключили возможность принять первенство в 2027 году.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта запланирован на 24 февраля — 7 марта 2027 года в шведском Фалуне. В программу входят лыжные гонки, прыжки с трамплина и лыжное двоеборье. Вопрос участия российских спортсменов остаётся связанным не только с получением нейтрального статуса, но и с правилами въезда в Швецию.